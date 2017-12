São Paulo avança em negociação e deve anunciar Jean como primeiro reforço

O São Paulo está perto de anunciar seu primeiro reforço para 2018. O time já tem acordo verbal com o goleiro Jean, do Bahia, que deve assinar o contrato na semana que vem, depois das eleições para a diretoria do clube de Salvador, que acontecem neste sábado.

A equipe do Morumbi negocia 70% dos direitos do atleta por algo em torno de 2 milhões de euros (cerca de R$ 7,7 milhões), como informou inicialmente o Esporte Interativo e confirmou o Estado. O Bahia deve levar um jogador emprestado do São Paulo, além de ficar com os outros 30% do goleiro.

A negociação de Jean era uma das principais preocupações nos corredores do Morumbi nesta semana, depois que o então diretor executivo de futebol pediu demissão. Ele era um dos principais agentes do São Paulo nas conversas com os dirigentes baianos. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva e o advogado Alexandre Pássaro conduziram as negociações.

No São Paulo, Jean será a primeira opção de Dorival Junior depois de Sidão para a meta tricolor. Denis já se despediu do clube e Renan Ribeiro tem futuro indefinido.