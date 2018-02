São Paulo avança em negociação e fica perto de acerto com Valdívia

O otimismo é grande no São Paulo em relação à possível contratação do meia-atacante Valdívia, que estava no Atlético-MG emprestado pelo Internacional. O time de Porto Alegre não conta com o retorno do atleta.

No Atlético, Valdívia ficaria até maio, mas também não estava nos planos da comissão técnica de Oswaldo de Oliveira. A opção mais interessante para o Inter é emprestá-lo a outro clube, e o São Paulo se mostrou o principal interessado desde o início.

No bastidor do clube paulista, a chegada do atleta já é vista como certa. Ele discute detalhes contratuais e possíveis datas para realização de exames no CT da Barra Funda. O anúncio pode acontecer ainda neste fim de semana.

Se confirmada a contratação, Valdívia será o sexto reforço do time da temporada, que já contratou o goleiro Jean, os meias Diego Souza e Nenê, o zagueiro Anderson Martins e o atacante Tréllez.