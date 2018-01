São Paulo avisa: vai para ganhar "Vamos buscar o resultado. É sempre importante um bom resultado fora de casa." A frase do goleiro Rogério Ceni define bem a postura que o São Paulo teve até aqui na Copa Libertadores da América. Desde o início da fase de mata-mata, o time do Morumbi sempre abriu vantagem no primeiro jogo e se deu ao luxo de usar a segunda partida para administrar a classificação. Foi assim contra Palmeiras, Tigres e River Plate. No clássico brasileiro, o São Paulo levou a melhor nos dois jogos: 1 a 0, no Parque Antártica, e 2 a 0, no Morumbi. Diante do Tigres, os 4 a 0 dentro de casa deram tranqüilidade suficiente para jogar no México (derrota por 2 a 1). E no confronto contra os argentinos, mais uma vez, o resultado do primeiro jogo foi suficiente para a equipe administrar a classificação (2 a 0, em casa, e 3 a 2, na Argentina). Não deve ser diferente na decisão contra os paranaenses, apesar de muito respeito. "Acho que o Atlético tem um estilo parecido com o do São Paulo, com bastante força e que não desiste nunca. É uma equipe ótima, altamente competitiva e de alta qualidade técnica. Teremos de estudá-los muito bem durante esses dias antes do primeiro jogo", disse Ceni. A confirmação de que o jogo será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, agradou a todos. "Eles se surpreenderam em chegar à final e quando perceberam já era tarde", disse o superintendente de futebol, Marco Aurélio Cunha O técnico Paulo Autuori, no entanto, mostrou-se indiferente. "Quem tem de se preocupar com isso são os dirigentes. Não posso perder o foco dessa final por causa dessas coisas. Eu tenho de preparar o time para jogar até em Marte", exagerou o treinador. Autuori só não quer que sua equipe ganhe o rótulo de favorito. "O Atlético é um grande rival e não existe favorito", afirmou. O time volta a treinar nesta segunda-feira à tarde. O "Expressinho" sai de cena para a volta dos titulares de Autuori. Todos estão liberados para o primeiro jogo da final.