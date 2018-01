São Paulo B goleia a Inter na Copa FPF Apenas o São Paulo B, entre os grandes clubes, venceu neste final de semana pela 11.ª rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Neste domingo, no Morumbi, venceu a lanterna Internacional de Limeira por 4 a 0, pelo Grupo 4. O Corinthians B perdeu a invencibilidade, no sábado, para o Independente, de Limeira, por 2 a 1, no Parque São Jorge, pelo Grupo 3. A vitória do São Paulo já era esperada devido a fragilidade do adversário. Mesmo assim, o time é vice-lanterna, com sete pontos. A Inter é última colocada, com zero. A liderança é do Grêmio Barueri, com 21, que fora de casa empatou com o vice-líder Osasco, em 1 a 1. O Santos folgou. No Grupo 3, o Corinthians ainda lidera, com 18 pontos. O Palmeiras B empatou com o Bragantino em 2 a 2, em Bragança Paulista, enquanto a Portuguesa, pelo mesmo placar, empatou com o Guarani, em Campinas. O Grupo 1 é o mais equilibrado com a liderança dividida entre Ferroviária e Comercial, ambos com 19 pontos, seguida por Rio Claro, com um ponto a menos. No Grupo 2, o Rio Preto, com 20 pontos, lidera mesmo tendo perdido para o Oeste, em Itápolis, por 1 a 0. Taquaritinga e Marília, às 20 horas, completam a rodada, nesta segunda-feira. Confira os resultados da 11.ª rodada da 1ª fase: Sábado: Corinthians B 1 x 2 Independente e Sertãozinho 0 x 2 Ferroviária. Domingo: Bragantino 2 x 2 Palmeiras B; Guarani 2 x 2 Portuguesa B; Juventus 2 x 4 Nacional; ECO-Osasco 1 x 1 Grêmio Barueri; São Paulo B 4 x 0 Internacional; Botafogo 2 x 2 XV de Piracicaba; Oeste 1 x 0 Rio Preto; Rio Claro 4 x 0 Matonense; e Araçatuba 0 x 3 Mirassol. Classificação: Grupo 1: 1.º - Ferroviária, 19; 2.º - Comercial, 19 pontos; 3.º - Rio Claro, 18; 4.º - XV de Piracicaba, 12; 5.º - Botafogo, 12; 6.º - Matonense, 6; 7.º - Sertãozinho, 6 Grupo 2: 1.º - Rio Preto, 20; 2.º - Noroeste, 17; 3.º - Oeste, 17; 4.º - Mirassol, 14; 5.º - Taquaritinga, 9; 6.º - Marília, 8; 7.º - Araçatuba, 4 Grupo 3: 1.º - Corinthians, 18; 2.º - Independente, 16; 3.º - Ituano, 16; 4.º - Guarani, 14; 5.º - Portuguesa, 11; 6.º Palmeiras, 9; 7.º - Bragantino, 7 Grupo 4: 1.º - Grêmio Barueri, 21; 2.º - ECO-Osasco, 16; 3.º - Nacional, 15; 4.º - Juventus, 14; 5.º - Santos, 11; 6.º - São Paulo, 7; 7º - Internacional, 0