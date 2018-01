São Paulo-B perde outra na Copa Estado A Copa Estado de São Paulo teve quatro partidas neste sábado. O destaque foi a Ferroviária, que surpreendeu o São Paulo-B e, mesmo jogando no Morumbi, ganhou por 1 a 0. Esta foi a primeira vitória do time de Araraquara e a segunda derrota consecutiva do São Paulo, que tinha perdido o clássico para o Palmeiras-B por 1 a 0. Também na capital paulista, o Nacional ficou no empate por 1 a 1 com o XV de Piracicaba. O Noroeste foi a Taquaritinga e venceu o time da casa, pelo placar de 1 a 0. Na Rua Javari, aconteceu a partida com mais gols da rodada. O Juventus recebeu o Guarani-B e venceu por 3 a 1. Na sexta-feira, a segunda rodada da Copa Estado foi iniciada com a realização de três partidas. O Palmeiras-B goleou o São Caetano-B por 5 a 0, em São Caetano do Sul. Outra goleada registrada foi a de 6 a 0 do Atlético Sorocaba sobre o XV de Jaú. Já Sertãozinho e Barretos venceram suas partidas por 1 a 0, contra Paraguaçuense e América, respectivamente. A rodada será finalizada no domingo, com a realização de oito partidas: Francana x Mirassol; Inter de Bebedouro x Rio Preto; Matonense x Olímpia; São Bento x Ituano; Santo André x Rio Branco; Osasco x Rio Claro ; Jaboticabal x Marília; Comercial x Araçatuba.