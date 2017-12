São Paulo B vence a 1ª na Copa FPF O São Paulo B conseguiu sua primeira vitória na Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), neste sábado à tarde, na Rua Javari, diante do Juventus, por 2 a 1. Mesmo vencendo, o time do Morumbi ainda é lanterna do Grupo 4, com quatro pontos, enquanto o time da Mooca segue com 10 pontos, na vice-liderança, um ponto atrás do ECO-Osasco. Diego abriu o placar para o São Paulo, aos três minutos, mas Gilvan, de cabeça, empatou aos 26 minutos do primeiro tempo. O gol da vitória foi marcado por Davi, de pênalti, aos 21 minutos do segundo tempo. Mesmo com três a menos, devido as expulsões de Rincon, Bruno e Rubenílson, o São Paulo segurou o resultado. Em Ribeirão Preto, no Estádio Palma Travassos, o Comercial venceu o XV de Piracicaba, por 2 a 0, com gols de Fabiano Souza, aos seis, de pênalti, e Claudemir, aos 42 minutos, ambos do segundo tempo. O Comercial assumiu a liderança provisória do Grupo 1, com 12 pontos, enquanto o Botafogo, com cinco pontos, é o quinto colocado.