São Paulo B vence jogo-treino antes de viajar para a Índia O elenco do São Paulo, que fará uma excursão pela Índia no final do mês de janeiro, venceu neste sábado o São José - que disputa a Série A2 do Paulistão - por 3 a 0, em um jogo-treino disputado neste sábado, no Centro de Treinamento da Barra Funda. Francisco Alex, Vélber e Paulo Matos marcaram os gols. A atividade serviu para que o técnico Muricy Ramalho acompanhasse o desempenho dos jogadores que vão à Índia por não serem aproveitados na equipe principal. Pelos compromissos com o time A, o treinador não poderá viajar com a equipe que excursionará pelo país asiático. "É uma boa oportunidade para analisar o grupo que está indo viajar. Vamos ficar atentos ao desempenho do pessoal durante a excursão", contou Muricy. A equipe do São Paulo que começou o jogo-treino contra o São José foi formada com Mateus; Tiago, Carlinhos, Flávio Donizeti e André; Marco Antonio, Hernanes, Da Silva e Francisco Alex; Vélber e Roger. Neste domingo, será a vez do time principal entrar em campo para enfrentar a Internacional de Limeira, que também está na Série A2 do Campeonato Paulista. O jogo-treino será o único teste da equipe antes da estréia no Paulistão - marcada para a próxima quinta-feira contra o Sertãozinho, fora de casa.