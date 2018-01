São Paulo B vence na Copa Estado O São Paulo B, dirigido por Cilinho, conseguiu sua segunda vitória consecutiva na Copa Estado de São Paulo, neste domingo, ao derrotar o Rio Claro, por 3 a 1, no Morumbi. O time, porém, é apenas terceiro colocado no Grupo 1, com seis pontos. Outro destaque foi a vitória, fora de casa, do Araçatuba, por 2 a 1, sobre o Internacional, em Bebedouro. Este resultado deixou o Araçatuba na primeira posição do Grupo 3, ao lado do Marília B, ambos com oito pontos. O grande destaque foi a goleada da Francana, sete pontos no Grupo 4, sobre o lanterna do Grupo 3, o Paraguaçuense, por 4 a 0, em Franca. Em Sorocaba, São Bento e Ferroviária empataram por 1 a 1. Em Osasco, outro empate, mas sem gols, entre ECO e Rio Branco. À tarde, o Jaboticabal perdeu em casa para o Olímpia por 2 a 1. Confira todos os resultados da quarta rodada: Santo André 3 x 0 Ituano, Sertãozinho 2 x 2 Noroeste, Matonense 0 x 2 Rio Preto, Barretos 3 x 0 Mirassol, Comercial 0 x 0 Marília B, São Caetano B 1 x 1 XV de Jaú, Atlético Sorocaba 2 x 0 XV de Piracicaba, Juventus 2 x 2 Palmeiras B, Nacional 2 x 2 Guarani B, Taquaritinga 3 x 5 América, São Paulo B 3 x 1 Rio Claro, São Bento 1 x 1 Ferroviária, Francana 4 x 0 Paraguaçuense, Internacional de Bebedouro 1 x 2 Araçatuba, Eco 0 x 0 Rio Branco e Jaboticabal 1 x 2 Olímpia. Classificação: Grupo 1: 1) Santo André 12 pontos; 2) Atlético Sorocaba 10; 3) São Paulo B 6; 4) Juventus, Osasco e São Bento 4; 7) Nacional 3; 8) São Caetano B 1. Grupo 2: 1) Ituano 9 pontos; 2) Palmeiras B, Ferroviária e Rio Branco 7; 5) Guarani B 4; 6) Rio Claro 3; 7) XV de Piracicaba e XV de Jaú 2. Grupo 3: 1) Marília B e Araçatuba 8 pontos; 3) Olímpia 7; 4) Noroeste 6; 5) Mirassol, Olímpia e América 1; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 4: 1) Barretos 10 pontos; 2) Comercial 8; 3) Francana e Matonense 7; 5) Inter de Bebedouro e Sertãozinho 5; 5) Jaboticabal 4; 8) Taquaritinga 0.