São Paulo-B vence na Copa Estado Apenas cumprindo tabela na última rodada da Copa Estado de São Paulo, o São Paulo-B venceu o Nacional por 2 a 0 no estádio Nicolau Alayon, na capital paulista, e assumiu a sexta posição na tabela de classificação, com 24 pontos, 14 a mais que seu adversário, lanterna do grupo 1. Guaru, ex-Guarani, fez os dois gols do jogo, um deles olímpico. No outro jogo da tarde, o Atlético Sorocaba encerrou sua participação na Copa Estado com uma goleada de 4 a 0 sobre o ECO, de Osasco. Com 37 pontos, o time sorocabano terminou a competição no terceiro lugar de sua chave. O destaque da partida foi o atacante Luciano Henrique, autor de três gols. Ligeiro completou o placar. Mais cinco jogos movimentam a competição nesta sexta-feira. Com situações definidas na Copa Estado de São Paulo, dez times entram em campo pela última rodada da fase de classificação. Pelo grupo 1, o Juventus encara o São Bento, às 15 horas, em São Paulo, no estádio da Rua Javari. Com 43 pontos, o Juventus já está classificado e ainda disputa a liderança do grupo com o Santo André - o adversário apenas cumpre tabela. Nesta mesma chave, o São Caetano-B recebe o Santo André, no estádio Anacleto Campanella. Às 11 horas desta sexta, o Palmeiras-B recebe o XV de Piracicaba no Palestra Itália. Como não têm mais chances de classificação, as duas equipes pediram a antecipação da partida, anteriormente marcada para o domingo, no mesmo horário. Pelo grupo 4, às 17 horas, a Francana encara o Sertãozinho. E às 20 horas, a Matonensejoga contra o Comercial.