São Paulo bate Alianza, assume a ponta e fica perto da vaga Atuando sem diversos jogadores considerados titulares, o São Paulo conseguiu uma vitória simples sobre o Alianza Lima por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, e assumiu a liderança do Grupo 2 da Copa Libertadores da América. O resultado no Estádio Alejandro Villanueva, no Peru, deixou a equipe de Muricy Ramalho muito perto da classificação às oitavas-de-final do torneio. Para concretizar a ponta da chave e garantir a vantagem de mandar o segundo jogo das oitavas em casa, basta uma vitória simples sobre o Audax Italiano na última rodada, em casa, na próxima quarta-feira (25). A equipe paulista está na ponta da tabela com 10 pontos, assim como o Audax - supera os chilenos por causa do saldo de gols: 7 contra 2. Já o Necaxa, que está na terceira colocação (9 pontos) e ainda tem chances de avançar, recebe o já eliminado Alianza Lima. Preocupado com o segundo jogo com o São Caetano, no sábado, pelas semifinais do Paulistão, Muricy Ramalho resolveu poupar o meia Richarlyson e os laterais Ilsinho e Jadílson. Somado a isso, o meia Hugo e o atacante Leandro também ficaram de fora por causa de lesões e nem viajaram para o Peru. Mesmo assim, a equipe do Morumbi esteve melhor durante todo o confronto e pouco foi ameaçada pelos donos da casa. Escalado para ajudar o volante Josué na marcação, para liberar mais os avanços de Jorge Wagner, Souza acabou sendo o destaque do primeiro tempo. O meia participou das principais jogadas de ataque. Aos 20 minutos, ele recebeu passe de Borges dentro da área, e, de frente para o goleiro George Forsyth, chutou longe da meta adversária. Sete minutos depois, o camisa 10 bateu forte perto da meia-lua rente à trave. Mas a melhor chance aconteceu aos 36, quando foi acionado por Aloísio e, sozinho, concluiu fraco para a defesa do arqueiro peruano. Mas, apesar da boa atuação de Souza, o gol do São Paulo acabou sendo marcado por Borges, que atuou no lugar de Leandro. Aos 45, no último lance antes do intervalo, Jorge Wagner recebeu na esquerda e alçou na área. O atacante se antecipou à marcação e completou de cabeça para o fundo das redes. O São Paulo seguiu melhor na etapa complementar e quase chegou ao segundo gol aos 14 minutos. Após cruzamento de Júnior, Forsyth rebateu para o meio. Na sobra, Jorge Wagner mandou de primeira e acertou a trave antes da bola sair. Borges e o equatoriano Reasco ainda tiveram duas ótimas chances de marcar, mas esbarraram nas boas defesas do goleiro Forsyth. Já nos acréscimos, a zaga são-paulina falhou e Arakaki, que rebeu passe na área, quase conseguiu empatar. O próximo compromisso do São Paulo será no sábado, no Morumbi, contra o São Caetano, pela partida de volta das semifinais do Campeonato Paulista. Como fez melhor campanha na fase classificatória, o time de Muricy Ramalho precisa apenas de um empate para garantir a vaga na decisão - no primeiro jogo, houve empate por 1 a 1. ALIANZA LIMA-PER 0 x 1 SÃO PAULO Alianza Lima - Forsyth; Herrera, Arakaki, Salazar e Iglesias; Ciurlizza, Ross, Jayo (Viza), Ligüera (Olcese); Roberto Silva (Benavides) e Camara. Técnico: Gerardo Pelusso. São Paulo - Rogério Ceni; Alex Silva, André Dias e Miranda; Reasco, Josué, Souza, Jorge Wagner e Júnior; Borges e Aloísio (Lenílson). Técnico: Muricy Ramalho Gol - Borges, aos 45 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Alfredo Intriago (Equador). Cartões amarelos - Miranda e Arakaki. Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (Peru).