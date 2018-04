São Paulo bate Cruzeiro e está na semifinal da Copinha

O São Paulo está classificado para as semifinais da 41.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta quarta-feira, o time paulista saiu atrás do Cruzeiro, mas conseguiu a virada e venceu por 2 a 1, em jogo disputado no Estádio Alfredo Chiavegato, em Jaguariúna, válido pelas quartas de final da competição.

Agora, o São Paulo vai encarar o Juventude, que na terça-feira eliminou o CFZ-DF nas cobranças de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O São Paulo chega às semifinais com uma campanha perfeita. São seis vitórias em seis jogos, com 100% de aproveitamento. O time já marcou 26 gols e sofreu apenas dois.

O duelo desta quarta-feira envolveu dois favoritos ao título da competição, já que as equipes estavam invictas. O São Paulo foi mais ofensivo desde o início do primeiro tempo, mas foi o Cruzeiro que abriu o placar aos 37 minutos, com Dudu, que converteu cobrança de pênalti. Porém, o time do Morumbi chegou ao empate aos 42 minutos com Ronieli.

A etapa final foi mais equilibrada, com as duas equipes tentando evitar que o confronto fosse definido na disputa de pênaltis. E o São Paulo chegou ao gol da vitória e da classificação aos 30 minutos, com um chute de fora da área de Marcelinho.