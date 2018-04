São Paulo bate Londrina por 2 a 1 em amistoso antes do Brasileiro

LONDRINA - No último teste antes da estreia no Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Londrina por 2 a 1, nesta quarta-feira, em amistoso realizado no estádio do Café. A boa notícia ficou por conta das estreias dos jogadores vindos do Mogi Mirim: Caramelo e Roni - autor do segundo gol -, que foram bem. Luis Fabiano também voltou a marcar e abriu o placar para o time paulista. Neílson fez o único dos mandantes.

Agora as atenções são-paulinas serão voltadas para a partida diante da Ponte Preta, domingo, pela primeira rodada do Brasileirão. Já o Londrina se prepara para a Série D do Campeonato Brasileiro, diante do J. Malucelli, dia 8 de junho, em Curitiba.

São Paulo entrou em campo com o que tinha de melhor, apenas com os desfalques de Rogério Ceni, Rafael Toloi, Ganso e Osvaldo, lesionados. A equipe foi escalada com: Dênis; Douglas, Lúcio, Edson Silva e Thiago Carleto; Denilson, Rodrigo Caio, Maicon e Jadson; Silvinho e Luis Fabiano.

Antes da partida, o São Paulo entregou faixas de campeão ao adversário. Se não conseguiu chegar à decisão do Campeonato Paranaense, mesmo tendo a melhor campanha na soma dos dois turnos da competição, o Londrina conquistou o título do interior, que lhe rendeu a homenagem dos jogadores são-paulinos.

Mas com a bola rolando o São Paulo começou melhor e teve boa chance com Luis Fabiano logo aos dois minutos, após cruzamento de Douglas que ele tocou de letra, nas mãos do goleiro Danilo. A resposta veio aos 11: Bruno cobrou falta na área, Dirceu subiu e cabeceou no travessão.

Quando o Londrina dominava a partida, o São Paulo chegou ao primeiro gol. Aos 18 minutos, Carleto recebeu pela esquerda e cruzou. Luis Fabiano subiu muito mais que o zagueiro e cabeceou. Mesmo sem muita força, a bola foi no canto esquerdo do goleiro, que não alcançou.

O São Paulo voltou para o segundo tempo com dez alterações, somente Denis permaneceu. Daí para frente, a escalação trazia: Caramelo, Rhodolfo, Paulo Miranda e Juan; Wellington, Allan, Lucas Evangelista, Roni e Régis; Aloísio. Era uma boa chance para ver os jovens que subiram da base e as contratações feitas ao fim do Paulista.

Mesmo com falta de entrosamento, a equipe melhorou e perdeu boas chances com Caramelo, aos oito, e Aloísio, que acertou a trave aos 10 minutos. No lance seguinte, o São Paulo ampliou. Após boa jogada de Juan, a bola sobrou para Roni na entrada da área. O estreante bateu forte, de esquerda, para marcar.

Pouco depois o Londrina respondeu e conseguiu diminuir. Bruno colocou a bola na área em cobrança de falta, Neílson subiu e tocou no canto direito de Dênis. O gol animou o time da casa, que só não empatava porque tinha dificuldades para furar a defesa são-paulina. No fim, Léo, que entrou no lugar de Dênis, ainda impediu o gol de Maicon em cobrança de falta.