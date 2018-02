São Paulo bate o Rio Branco e avança às oitavas na Copinha O São Paulo mostrou, mais uma vez, que é um dos maiores favoritos ao título da Copa São Paulo de Juniores. Com um time equilibrado, o clube do Morumbi derrotou o Rio Branco, de Americana, por 2 a 0, nesta quarta-feira, em São Carlos, e conseguiu a classificação às oitavas-de-final da competição. Os gols foram do atacante Thiago e do meia Sérgio Mota. Com quatro vitórias nas quatro partidas disputadas até o momento - na primeira fase ganhou de São Carlos, Comercial (MS) e São Cristóvão (RJ) -, o São Paulo enfrentará agora o São Bento, que eliminou o São Carlos com uma vitória por 3 a 1. Na fase inicial da Copa São Paulo, o time de Sorocaba havia conquistado duas vitórias (Nacional-AM e Gama) e uma derrota (América-MG). Para demonstrar que não queria passar sustos em campo, o São Paulo tratou logo de abrir o placar aos quatro minutos de jogo. Numa bela jogada na área, Thiago chutou cruzado por cima do goleiro Fabiano para marcar o gol. Mais tranqüilo na partida, até o goleiro Jorge Miguel arriscou uma cobrança de falta, que passou perto. "Se tiver mais, vou tentar novamente. Essa passou por cima, bem pertinho do gol", contou o discípulo de Rogério Ceni. Na segunda etapa, o Rio Branco tentou ir para o tudo ou nada, mas acabou sendo traído pela sua própria zaga. Aos 10 minutos, o zagueiro André Oliveira tentou sair jogando e perdeu a bola para Sérgio Mota, que já ficou livre para driblar Fabiano e tocar para o gol vazio. "Foi uma infelicidade do garoto. Até o tirei de campo para preservá-lo porque estava muito nervoso e errando passes. Mas a garotada está de parabéns pela campanha", comentou o técnico Marcos Costa, tentando ver o lado positivo da eliminação do Rio Branco.