São Paulo bate São Caetano nos pênaltis O São Paulo se classificou para a terceira fase da Copa Sul-Americana ao vencer o São Caetano por 4 a 1, nos pênaltis, depois do empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, nesta quarta-feira à noite, no Morumbi. Com o resultado, o time comandado por Emerson Leão enfrenta agora o Santos, que eliminou o Flamengo. O ganhador entrará na fase internacional do torneio. O São Paulo começou o jogo muito bem. A bronca de Leão depois do clássico com o Corinthians, no domingo, dizendo que seu time parecia estar robotizado, parece ter dado resultado. Os jogadores estavam muito mais ligados na partida. Logo aos três minutos, o atacante Grafite, que passou a atuar mais enfiado na área, quase marcou. Em chute cruzado, obrigou o goleiro Sílvio Luiz a fazer grande defesa e mandar para escanteio. A pressão do São Paulo era grande. Porém, o São Caetano por pouco não surpreendeu com o meia Marcinho: de falta, aos sete minutos, acertou um perigoso chute, defendido bem por Rogério Ceni. Danilo, aos 14, arriscou de fora da área. Atento, Sílvio Luiz fez boa defesa. Com mais chances criadas, o São Paulo já começava a merecer o gol. E ele veio aos 21 minutos, com Cicinho. O lateral são-paulino chutou forte, a bola desviou no zagueiro Serginho e entrou. Mas o São Paulo não teve tempo nem para comemorar. Graças a Fabão, o São Caetano chegou ao empate. Foi em uma falta desnecessária cometida pelo zagueiro - que estava em uma noite infeliz - que o lateral-direito Ceará cruzou para Thiago, livre, fazer de cabeça, aos 23 minutos. Mais uma vez a defesa são-paulina falhou na jogada aérea. "Precisamos de atenção nas jogadas de bola parada, porque são o forte do São Caetano", advertia o atacante Grafite, no intervalo. No segundo tempo, o São Paulo continuou procurando o gol, não com o mesmo entusiasmo dos 45 minutos iniciais, mas ainda assim superior ao adversário. O São Caetano ficava fechado, tentando explorar contra-ataques. Aos seis minutos, o zagueiro Rodrigo arriscou de longe e acertou a trave. No rebote, livre, Diego Tardelli chutou fraco, facilitando muito a defesa, ainda que difícil, de Sílvio Luiz. A tática do São Caetano de explorar os contra-ataques foi prejudicada quando o meia Marcinho tentou dar um soco em Cicinho, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso pelo árbitro pernambucano Wilson de Souza Mendonça. Emerson Leão colocou o São Paulo no ataque. Sacou o volante Alê e colocou Nildo. O ex-jogador do Sport até que entrou bem e quase fez aos 15, mas Sílvio Luiz fez a defesa. Aos 40 minutos, Euller jogou fora a classificação ao perder um pênalti cometido por Fabão, de maneira ridícula - colocou a mão na bola. Com o empate, a partida foi decidida nos pênaltis. E o São Paulo levou a melhor. Rogério Ceni defendeu a cobrança de Thiago e Gustavo mandou para longe: 4 a 1 para o time de Leão.