São Paulo bate Vitória no Morumbi: 3 a 1 O São Paulo teve garra, lutou muito e conseguiu superar as suas deficiências técnicas neste domingo no Morumbi. Assim, venceu o Vitória por 3 a 1 e chegou a 74 pontos no Campeonato Brasileiro, ficando muito próximo de conquistar a vaga na Copa Libertadores da América. Para se ter uma idéia, basta dizer que se o São Paulo perder os seus dois próximos jogos, contra Ponte Preta e Inter (ambos fora de casa) chegará à última rodada no mínimo empatado com o Inter (em número de pontos e de vitórias) e ainda poderia se classificar na última rodada, quando recebe o Flamengo. No jogo deste domingo, o São Paulo teve 25 minutos de bom futebol no primeiro tempo e outros dez minutos no final da partida. No restante, foi um time confuso, que deu espaços e oportunidades ao fraco time do Vitória, que poderia complicar a partida. O primeiro minutos de jogo deu uma idéia errada do que seria o primeiro tempo. Carlos Alberto acertou um bom lançamento para Gustavo Nery, na esquerda. Em velocidade, ele chutou forte e Juninho defendeu. Como não é sempre - muito pelo contrário - que Carlos Alberto acerta lançamentos, o Vitória pôde se estabilizar em campo e equilibrar o jogo. Atacava sempre pela direita, nas costas de Gabriel, que tinha uma postura ofensiva. Aos 20 minutos, Diego Tardelli perdeu uma bola no ataque, não deu combate e a bola chegou até Gilmar, pela direita. Ele cruzou para Alecsandro, que antecipou-se a Gabriel para fazer o primeiro gol do jogo, de letra. Rojas mandou Rico se aquecer. "Fiz isso por uma questão psicológica. O Diego estava muito parado e vendo o Rico se preparando para entrar, ele ia correr mais." A "psicologia" de Rojas deu certo e Diego "acordou". Começou a correr mais, deu mais movimentação ao time e conseguiu empatar a partida aos 29 minutos. A jogada nasceu de um lindo lançamento de Souza, que encontrou Gustavo Nery na esquerda. O goleiro Juninho saiu para o combate, foi driblado e o cruzamento foi completado por Diego Tardelli, de cabeça. Souza era o grande destaque do São Paulo, movimentando-se muito acertando lançamentos. Aos 41 minutos, fez o segundo gol, com um chute rasteiro, de fora da área, que chegou ao canto esquerdo baixo de Juninho. Para o segundo tempo, o São Paulo voltou mal. Souza e Gustavo Nery caíram de rendimento e o Vitória passou a jogar melhor, principalmente com a entrada de Enílton. Rojas colocou Rico e conseguiu mais velocidade no ataque. Tirou Souza, cansado e colocou Fábio Santos para marcar mais no meio-campo. Aos 38 minutos, Enílton chutou forte e a bola passou perto da trave. No minuto seguinte, o São Paulo decidiu o jogo. Um lançamento longo de Fabiano alcançou Rico na esquerda. Ele ganhou de Alex Santos e serviu Fábio Simplício, que marcou, deixando o São Paulo muito perto do seu sonho.