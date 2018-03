São Paulo blinda Liziero, que perdeu pênalti após boa atuação no clássico

O volante Liziero foi um dos melhores jogadores do São Paulo durante os 90 minutos do duelo contra o Corinthians, na noite de quarta-feira, na volta da semifinal do Paulistão, em que o time tricolor sofreu a derrota por 1 a 0 aos 47 minutos do 2º tempo. Mas nos pênaltis, o atleta de 20 anos foi o último a bater, e parou em Cássio. A cobrança selou a eliminação tricolor no Estadual.

+ 'Temos que reconstruir coisas a partir desta dor', afirma Aguirre após eliminação

A comissão técnica do São Paulo rapidamente tratou de minimizar a cobrança não convertida. "O Liziero é um atleta espetacular", elogiou o técnico Diego Aguirre. "Não podemos falar em pênalti. Craques erram pênaltis. Ele foi uma boa incorporação ao elenco, uma grande surpresa por ser um atleta de alto nível. Temos que parabenizá-lo porque não é fácil ser um menino como ele e jogar partidas tão importantes. E ele faz isso muito bem."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Liziero deixou o time Sub-20 do São Paulo para subir à equipe principal na semana da troca de técnicos no São Paulo e rapidamente ganhou a confiança de Aguirre. Vem se destacando nas partidas, principalmente na articulação das jogadas ofensivas do time. O treinador aposta no poder de decisão de Liziero.