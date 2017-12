São Paulo: boatos irritam treinador As especulações envolvendo a saída de Vélber do São Paulo e a possibilidade de perda de pontos por supostas irregularidades na inscrição do lateral Cicinho, irritaram o técnico Cuca. De acordo com o presidente Marcelo Portugal Gouvêa, tudo não passa de boato espalhado pela oposição para apimentar o clima, um mês e meio antes das eleições. ?Não sei de onde vieram essas informações. O Vélber me falou que quer renovar por mais quinze anos. Se a diretoria não aceitar, ele até paga para continuar aqui no São Paulo. Ele é um menino humilde, vai dar muita alegria para a torcida. Com paciência, ele vai evoluindo?, disse Cuca. Cuca também não quis polemizar. Evita se meter com os assuntos políticos que agitam os bastidores, que, por muitas vezes, já interferiram dentro de campo. Levir Culpi já sofreu com isso. Oswaldo de Oliveira também teve seu trabalho questionado somente para criar um clima ruim entre diretoria e a oposição. Cuca faz questão de ignorar: ?Não conheço nada do ambiente político do São Paulo. Só me interesso pelo trabalho com os jogadores e com o que acontece dentro de campo?, diz o técnico. Cicinho admitiu que não existe ?nenhum problema? em sua inscrição no Campeonato Paulista que possa prejudicar o São Paulo.