São Paulo: bola parada pode decidir Atenção para os que gostam de apostar no autor dos gols de uma partida: os zagueiros do São Paulo são uma boa dica. Jogadores e comissão técnica perceberam que o time do Al Ittihad tem deficiência na bola alta e pretendem aproveitar-se disso. Não foi coincidência o fato de Cicinho e Júnior treinarem exaustivamente uma jogada de cobrança de fala pela lateral do campo. Um toca, o outro para a bola e o primeiro cruzava na trave contrária. No primeiro jogo, o Al Ahly repetiu por quatro vezes a jogada, sempre com perigo. "Realmente, acho que eles são fracos nessa bola. Por isso, o Lugano, o Fabão, o Edcarlos e o Danilo podem se aproveitar disso muito bem", diz Amoroso. Os atacantes vão estar bem marcados, talvez eles resolvam." Lugano, que fez dois gols contra o Atlético-PR no dia 4, despedida do São Paulo do Brasileiro, sabe que e difícil repetir a dose. "Não tenho a ilusão de ficar fazendo gols, meu negócio é defender, mas estarei na área, sim. Temos de usar todas as armas.? Para Amoroso, o principal é esquecer de onde vem o adversário. "É da Ásia, mas para mim é da Europa. É como se fosse o Real Madrid ou o Milan. Nós estaremos totalmente focados no jogo. Tem de dar tudo agora, como se fosse a final. Só assim, chegaremos lá."