São Paulo: bom retrospecto na Libertadores contra brasileiros

O São Paulo tem um bom retrospecto em mata-mata contra brasileiros na Libertadores, mas os dois últimos encontros não trazem boas lembranças. No ano passado, o São Paulo foi eliminado pelo Grêmio nas oitavas-de-final. A equipe do técnico Muricy Ramalho venceu por 1 a 0 no Morumbi, mas foi derrotada em Porto Alegre por 2 a 0. Veja também: Classificação Calendário / Resultados São Paulo aposta na raça e tradição diante do Fluminense São Paulo aposta na experiência para bater o Fluminense Riquelme aponta São Paulo como favorito na Libertadores Em 2006, o algoz dos são-paulinos foi o Internacional, só que na decisão da Libertadores. Em São Paulo, derrota por 2 a 1. No Sul, empate por 2 a 2. Antes das quedas para Grêmio e Inter, porém, o São Paulo, em seis confrontos, nunca havia sido eliminado por um outro brasileiro. A principal vítima é o Palmeiras, que foi batido em três oportunidades e todas pelas oitavas-de-final da Libertadores: em 1994, 2005 e 2006. O São Paulo ainda passou por duas vezes por times brasileiros nas quartas-de-final. À época, o confronto entre times do mesmo país era obrigatório antes da final. Foi assim contra o Criciúma, em 1992, e Flamengo, em 1993. Nos dois anos, o São Paulo chegou à final e acabou como campeão. A equipe do Morumbi também conquistou o terceiro título em um duelo nacional. Foi contra o Atlético Paranaense em 2005. No geral, na história da Libertadores, o São Paulo disputou 28 jogos contra brasileiros. Foram 11 vitórias, 12 empates e apenas cinco derrotas. Um aproveitamento de 53,57% dos pontos.