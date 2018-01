São Paulo "briga" para ter Athirson A contratação do lateral-esquerdo Athirson gerou polêmica no saguão do Morumbi. Após o empate sem gols com o Talleres, o diretor de Futebol, José Dias, admitiu que o clube está fazendo de tudo para ter o jogador. O Flamengo, por sua vez, até ameaçou se retirar do Clube dos 13 caso a negociação seja concretizada. O clube carioca alega que seria falta de ética do São Paulo contratar Athirson, já que o Flamengo se diz lesado pela equipe italiana, que ainda não teria pagado R$ 38 milhões pelo jogador. "A ética é feita quando interessa. Também perdemos o Aristizábal e o Montesinos, e não pudemos fazer nada", emendou Dias. Sobre a sua expulsão no jogo contra o Talleres, Dias argumentou que o juiz não estava parando o cronômetro quando a partida era interrompida. Já é a segunda expulsão do dirigente na temporada. A situação tornou-se constrangedora para ele. Afinal, o dirigente era um dos que mais cobravam disciplina dos jogadores, chegando a multar o atacante Luís Fabiano em 40% do salário, quando este tomou o sexto cartão amarelo no Campeonato Brasileiro.