São Paulo busca a vice-liderança na abertura da rodada

Apenas duas partidas abrem, neste sábado, a 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma delas está um clube que briga diretamente pelo título da competição. No Morumbi, às 18h30 (com estadao.com.br e ao vivo na rádio Eldorado/ESPN), o São Paulo recebe o Avaí e quer a vitória para assumir, mesmo que de forma provisória, a segunda colocação.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Com 40 pontos, o clube paulista está em 3.º lugar e pensa em uma nova arrancada para conquistar o sétimo título nacional e o quarto de forma consecutiva. A vitória de virada sobre o Cruzeiro, em Minas Gerais, na última rodada, de acordo com o grupo são-paulino, serviu para dar o gás necessário para obter o feito.

OS JOGOS DA RODADA Sábado, 12 de setembro 18h30 - São Paulo x Avaí 18h30 - Flamengo x Sport Recife Domingo, 13 de setembro 16 horas - Santos x Santo André 16 horas - Internacional x Cruzeiro 16 horas - Vitória x Palmeiras 16 horas - Atlético-MG x Atlético-PR 18h30 - Barueri x Goiás 18h30 - Náutico x Grêmio 18h30 - Botafogo x Fluminense Quarta-feira, 16 de setembro 21h50 - Coritiba x Corinthians

O rival do São Paulo parece que perdeu o encanto. Depois de manter uma invencibilidade de 11 rodadas - oito vitórias e três empates -, o Avaí perdeu de forma seguida para Coritiba e Internacional e se distanciou do G-4 - grupo dos que hoje estariam classificados à Copa Libertadores de 2010. Por isso, o objetivo do técnico Silas, ídolo são-paulino na década de 80, é conseguir a reabilitação.

No outro duelo deste sábado, o Maracanã abre as portas para um confronto entre clubes rubro-negros. O Flamengo, em um momento de altos e baixos, encara um motivado, mas ainda desesperado, Sport Recife. O time carioca, em posição intermediária na tabela de classificação, quer os três pontos para tentar se aproximar dos primeiros colocados. Se perder, pode ficar perto da zona de rebaixamento, justamente onde está a equipe pernambucana - é a 19.ª colocada.