São Paulo busca conter "salto alto" Depois de ser eliminado do último Campeonato Brasileiro ainda nas quartas-de-final, quando chegou como favorito ao título, mas sucumbiu diante do Santos, o grupo do São Paulo chegou a uma conclusão. O maior adversário do time é ele mesmo. Ou melhor, a soberba. Por isso, tanto o técnico Oswaldo de Oliveira como os jogadores se propuseram a evitar que o mesmo erro volta a acontecer. Para isso, a palavra de ordem nos dias que antecedem o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, às 21 horas, no Morumbi, contra a Portuguesa Santista, é humildade. Todos sabem que a única maneira de amenizar o ambiente hostil que cerca a equipe ? pressão de torcedores e dirigentes ? é a conquista de um título. Por outro lado, a eliminação diante de um adversário pouco tradicional definiria a demissão de Oswaldo, alvo principal das críticas, e a conseqüente reformulação do elenco para o Nacional. Por tudo isso, o treinador não quer ouvir qualquer citação sobre o eventual favoritismo de sua equipe. E usa e abusa dos chavões para justificar sua idéia. ?Se a Portuguesa Santista chegou à semifinal é porque tem méritos. É um grupo como qualquer outro?, afirmou. E razões para se preocupar não faltam. Não bastasse o time orientado por Pepe ser a surpresa da competição, é dele a vantagem de jogar por dois resultados iguais. A partida de volta está marcada para domingo, na Vila Belmiro. O volante Júlio Baptista, que substituirá o suspenso Maldonado, mostrou que o discurso está bem ensaiado. ?Eles conquistaram resultados ótimos durante todo o campeonato e provaram que são regulares e merecem estar na semifinal?, afirmou, ao lembrar que o encontro na primeira fase terminou empatado por 1 a 1. Vai ou fica? ? A transferência do meia-atacante Kaká para o Milan por cerca de US$ 20 milhões depende, agora, da liberação de algum jogador extracomunitário. ?A partir da próxima temporada todo clube que adquira um atleta de fora terá de se desfazer de outro?, afirmou nesta terça-feira o presidente da Federação Italiana, Sergio Campana.