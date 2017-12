São Paulo busca jogador para o ataque Depois de contratar o lateral-direito Rafael, do Vasco, o São Paulo busca outros reforços para a próxima temporada. A prioridade continua sendo o ataque. A diretoria do clube não confirma que o negócio esteja fechado, mas o atacante Lúcio Flávio, do Paraná, é nome considerado certo. O jogador está de férias em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Outro jogador que interessa é Reinaldo, centroavante do Flamengo. Segundo o procurador do atacante, Gilmar Rinaldi, Reinaldo acertou a transferência para o Paris-Saint Germain e se apresenta ao clube francês em julho. Antes disso, pode ter seu passe emprestado ou ao São Paulo ou a um clube europeu.