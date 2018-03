São Paulo busca parceiro de Luís Fabiano A guerra para ser o companheiro de Luís Fabiano no ataque do São Paulo não tem nada de santa. Cada um a seu estilo - Rico, Kléber e Diego - briga pela vaga deixada por Reinaldo, que voltou ao Paris Saint-Germain. Muito além da satisfação pessoal, se firmar como titular vale dinheiro. Reinaldo recebia R$ 80 mil. Luís Fabiano ganha o teto do clube, R$ 120 mil. "Cada um de nós está fazendo o possível para ganhar a posição de titular. Não temos a mesma característica mesmo. Eu sou velocista, jogador de explosão e conclusão. Tenho os meus méritos. Zagueiro nenhum me coloca medo. Respeito os outros atacantes, mas não vou deixar espaço, não. Como o Rojas disse: ?Não dá para julgar um atleta por dez minutos em campo", manda recado Rico, R$ 15 mil mensais e contrato até 2004. Seu recado tem endereço certo: Diego. O assédio da imprensa ao jogador que estreou contra o Coritiba, justamente no seu lugar, perturbou o ambiente. Ninguém esperava por tanta badalação por seis minutos em campo. "O Diego tem os seus méritos. É um bom atacante. Só que terá de mostrar mais vezes o seu valor. O jogo já estava definido quando ele entrou. O Coritiba estava todo na frente tentando descontar o placar de 2 a 0. Eu não posso me deixar levar pela empolgação da imprensa. Tenho de continuar fazendo o meu trabalho e acreditando em mim. Não vou desistir. Pelo contrário vou mostrar o meu potencial", aposta Kléber, R$ 8 mil mensais, contrato até 2005. "Eu vou continuar fazendo o meu. Mal comecei a mostrar o que posso fazer", diz, provocativo, Diego, R$ 1,5 mil mensais, contrato até 2005. Quem está satisfeito com a guerra é Rojas. "A briga é positiva. Tenho várias opções. Por enquanto o Rico será o titular. Depois, não sei. Tudo está em aberto. Isso é bom para o São Paulo", comemora o treinador, sabendo que o clube não possui condições financeiras de contratar um atacante mais experiente. Sossegado, Luís Fabiano acompanha a briga de camarote. "Gostoso é ver a vontade de todos em ser titular. Me sinto muito bem em ser referência para eles. Quem o Rojas escalar ao meu lado está bom. Quero é continuar no time", ironiza o artilheiro são-paulino.