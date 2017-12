São Paulo busca reforço para zaga A prioridade do São Paulo é contratar um zagueiro. O reforço tem de chegar até 3 de julho, dia da estréia do time na Copa dos Campeões, contra o Vitória, às 19h15, em Natal. O nome mais cotado no Morumbi é Ameli, argentino que disputou a Copa Mercosul do ano passado pelo San Lorenzo e que atuou no primeiro semestre deste ano pelo Inter (RS). "O Ameli é um dos nomes cogitados. Já estamos conversando com o procurador do jogador para concretizar a negociação. Se não for possível essa contratação, vamos partir para outras opções. Temos mais três ou quatro alternativas", disse Marcelo Portugal Gouvêa, presidente do clube, nesta quinta-feira. O novo contratado virá para a vaga de Émerson, que será devolvido à Portuguesa. Reginaldo, utilizado por Nelsinho Baptista e Oswaldo de Oliveira na equipe titular no Torneio Rio-São Paulo e na Copa do Brasil, também não deverá ficar no São Paulo. O diretor de futebol Carlos Augusto de Barros e Silva está na França tentando acertar o reempréstimo do atacante Reinaldo, que pertence ao Paris Saint-Germain. O jogador, que não tinha se apresentado com o resto do elenco ao técnico Oswaldo de Oliveira, na segunda-feira, participou dos treinos desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O PSG exige que Reinaldo vá para Paris assinar o contrato com o clube. Só depois da assinatura o atacante poderá ser reemprestado ao São Paulo. Outra pendência que preocupa os dirigentes são-paulinos é a renovação do contrato do lateral-direito Gabriel, que terminou dia 31 de maio.