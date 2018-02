São Paulo busca Rivaldo e Sampaio As dificuldades para contratar reforços de peso e a urgência em melhorar a qualidade do elenco levaram o São Paulo a recorrer a jogadores veteranos, que estão longe dos holofotes. A diretoria negocia a contratação do volante César Sampaio, de 36 anos, que está se desligando do Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e pode acertar sua transferência para o Morumbi até o início de julho. E sonda a possibilidade de trazer o meia Rivaldo, de 32 anos, que não joga desde fevereiro. Seu procurador, Carlos Arini, declarou ter sido procurado por Marco Aurélio Cunha, superintendente de Futebol, e contou que um encontro deverá ser marcado nesta semana. A situação é bem diferente nos dois casos. Sampaio está perto e Rivaldo não passa de sonho distante. O volante tem contrato até o fim de julho com o Sanfrecce, que não quis renová-lo. O atleta, já liberado para buscar interessados, está na Espanha, onde resolve problemas particulares. Há alguns meses, manifesta a vontade de voltar ao Brasil e, por isso, aceita receber bem menos que os R$ 200 mil mensais no Japão. O técnico Cuca pediu sua contratação, pois acha que pode dar experiência ao time e melhorar a condição técnica do meio-campo. Mesmo que a transação tenha desfecho positivo, Sampaio vai demorar para se integrar ao elenco - chegará ao País só no dia 8. Enquanto isso não ocorre, quem negocia com o clube paulista é seu empresário, Juninho, ex-jogador de Palmeiras e Santos. Rivaldo chegou a ser contatado pelo São Paulo no início do ano, mas as conversas não evoluíram. Agora, além de Marco Aurélio, quem tenta convencê-lo a jogar no Morumbi é Luiz Alberto Rosan, fisioterapeuta do São Paulo e da seleção e seu amigo. O presidente são-paulino, Marcelo Portugal Gouvêa, acredita, porém, ser muito difícil um acerto com o atleta por questões financeiras. Linha-dura - Cuca, em reunião de 50 minutos com o elenco, criticou o time pela atuação contra o Palmeiras e exigiu mais empenho de alguns jogadores, como Gabriel. Avisou, também, que, quem estiver insatisfeito, deve pedir dispensa. O meia Rafinha foi promovido dos juniores para o profissional. Diego Tardelli e Jean formarão o ataque titular contra a Ponte Preta, no sábado.