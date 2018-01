São Paulo busca substituto para Reinaldo A diretoria do São Paulo tenta, com os franceses do Paris Saint-Germain, conseguir manter o atacante Reinaldo no Morumbi por pelo menos mais um ano. Mas dificilmente terá sucesso. O PSG, dono de seus direitos, quer que o jogador se apresente no fim de junho. Amanhã haverá reunião entre os são-paulinos, o empresário do atleta, Gilmar Rinaldi, e um representante do clube parisiense para acabar com a indefinição. Já conscientes da possibilidade de perdê-lo, os dirigentes começarão a correr atrás de um substituto e o nome de França é bastante comentado no clube. "Queremos o França", disse Carlos Augusto de Barros e Silva, diretor de Futebol. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa, porém, considera difícil seu retorno. França negocia com o Palmeiras e interessa também ao Cruzeiro e ao Flamengo. Reinaldo vem pedindo aos são-paulinos e a Gilmar Rinaldi que se esforcem para conseguir a liberação do PSG. Sua intenção é ficar no São Paulo até metade do ano que vem. Um de seus principais objetivos é ajudar a classificar o time para a Libertadores de 2004 e disputar a competição continental. O atacante, que teve excelente desempenho na temporada passada, ainda não conseguiu repetir as boas atuações neste ano. Ele acredita que essa indefinição sobre seu futuro pode estar pesando na sua queda de rendimento. "Pedi logo uma definição, espero que os dirigentes se acertem logo para que eu possa me programar", afirmou. Se o São Paulo não conseguir a prorrogação do empréstimo, Reinaldo já estará liberado do clube em maio. Não participará, assim, das fases decisivas da Copa do Brasil. Esse é um problema considerável para o técnico Oswaldo de Oliveira, que não conta com nenhum reserva experiente. Tem como opção os jovens Rico, recém-chegado da Lusa Santista, e Kléber, promovido dos juniores. Pela primeira vez desde a derrota para o Corinthians na final do Paulista o clube inicia uma semana com tranqüilidade, sem pressão da torcida. O elenco se reapresenta amanhã e o time só joga no domingo, contra o Paysandu.