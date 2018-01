São Paulo busca terceira vitória seguida A terceira vitória seguida em um campeonato de pontos corridos é alguma coisa perseguida e comemorada por todos. Se ela vier, o São Paulo comemorará muito, mas não será uma obsessão, hoje em Campinas, contra o Guarani, a partir das 16 horas. O que o São Paulo não quer é voltar de "mãos abanando", diz o técnico Roberto Rojas, quando analisa as expectativas. Um empate estará de bom tamanho, apesar de a vitória ser a meta principal do São Paulo no jogo de hoje. "Nesse campeonato, temos de vencer em casa e buscar pontos fora de casa. Se não der para vencer o Guarani, o empate não será tão ruim assim." Uma vitória pode levar o São Paulo ao primeiro lugar, dependendo de outros resultados, mas nem isso faz Rojas abandonar a cautela. "A gente pode até alcançar o primeiro lugar nessas rodadas, mas a intenção é chegar no final do primeiro turno entre os primeiros e começar a pensar em título no início do segundo turno." As palavras justificam a escalação. Novamente, o São Paulo terá três volantes em campo: Adriano, pelo meio, Fábio Simplício pela direita e Gustavo Nery, pela esquerda. "Eu fico bem atrás e eles vão subir mais, vão ter mais chances de atacar", explica Adriano, que foi dirigido por Pepe, hoje técnico do Guarani, no semestre passado, quando ambos estavam na Portuguesa Santista. "Ele sabe armar os seus times. Vamos ter muito trabalho em Campinas", completa. Luis Fabiano, Kaká e Fabiano não vão jogar. ?Eu confio bastante nos nossos substitutos, apesar de precisar de um atacante a mais. Acho que a marcação será o principal. Vai ser um jogo muito disputado", analisa Rojas. A falta de um atacante é dura. Rojas escalou Kléber e Rico à frente, depois da recusa de Júlio Baptista em ser adaptado na função. Os atacantes que entram em campo não têm a característica de jogarem dentro da área. Rico atua mais pela direita e Kléber, pela esquerda. "Não teremos um homem de referência", diz Ricardinho, que acredita em uma boa adaptação.