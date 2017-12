São Paulo busca um meia na Europa O São Paulo ainda aposta na contratação de um reforço até sexta-feira para fechar a lista de jogadores inscritos ao Mundial de Clubes do Japão, a ser disputado em dezembro. ?O clube é muito organizado, e, no caso do Amoroso, mostrou muita agilidade para contratar o jogador e inscrevê-lo para a Libertadores. Pode acontecer de novo, o que me deixaria muito feliz?, disse o técnico Paulo Autuori. A aposta é em um meia. Provavelmente, alguém que esteja atuando na Ucrânia ou Rússia, países onde os campeonatos estão encerrados. Os principais alvos: Jádson, Fernandinho, Elano e Daniel Carvalho. A lista de jogadores, que será enviada na sexta-feira para a organização do Mundial, pode ser trocada até dia 27, mas por jogadores que já pertençam ao elenco. Assim, se quiser mesmo um reforço para o Mundial, o São Paulo precisa fechar o negócio até sexta-feira. Para a lateral direita, o São Paulo pode fazer uma oferta por Amaral, de 18 anos, do Fortaleza. Seria uma opção para o banco de reservas, pois Ânderson Lima e Maurinho são os nomes mais cotados para assumir a camisa de Cicinho, que sai em janeiro. Rafinha, meia que estava emprestado ao Santo André, já voltou. Nesta terça-feira, foi apresentado Bosco, goleiro que veio do Fortaleza e assume o posto de Roger, como goleiro experiente e reserva de Rogério Ceni. ?Não vejo demérito nenhum em ser reserva do Ceni, que é um dos grandes goleiros do Brasil?, afirmou, já vestido com a camisa de seu novo clube. João Bosco de Freitas Carlos, de 1,84m, 80 quilos e 31 anos a completar na próxima segunda-feira, disputou seu sétimo Campeonato Brasileiro, o que lhe dá a experiência que falta a Flávio Kretzer para substituir Rogério Ceni. ?Meu contrato é até o final de 2006, e então vou decidir se desejo novos desafios em outros clubes, como o Roger fez agora. Por enquanto, quero trabalhar muito e ser campeão do mundo?.