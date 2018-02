São Paulo busca vitória na Vila Não vai ser um treino. Todos os jogadores que entrarem em campo, os que ficarem no banco, os técnicos dos dois times e os torcedores que estiverem na Vila Belmiro para o jogo de hoje, às 11 horas, sabem que o São Paulo já está classificado para a final do Paulistão contra o Corinthians - a Portuguesa Santista precisa vencer por 5 gols de diferença -, mas mesmo assim, não será um treino. Com a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no clássico de ontem, o São Paulo precisa vencer hoje para ir às finais com o regulamento ao seu favor. "Ter a vantagem de jogar por dois resultados iguais na decisão do Paulista é muito importante, principalmente pelo lado psicológico. Não vamos abrir mão disso", comenta Oswaldo de Oliveira. Leia mais no Jornal da Tarde