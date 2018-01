São Paulo busca zaga há uma década Desde 1993, quando conquistou seu último título importante ? o Mundial Interclubes ?, o São Paulo já contou com zagueiros que foram titulares das Copas do Mundo de 1994, 1998 e 2002. Teve ?xerifes? vindos do Paraguai e da Argentina, lançou juniores, buscou soluções no mercado brasileiro, improvisou jogadores do próprio elenco, atuou no 4-4-2 e 3-5-2 e nunca recuperou a segurança perdida. Leia mais no Jornal da Tarde