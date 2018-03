São Paulo caiu na vala comum Há 15 dias sem técnico, desde a demissão de Oswaldo de Oliveira, o São Paulo também caiu em desgraça. Na quinta-feira foi desclassificado pelo Goiás nas quartas-de-final da Copa do Brasil. Rojas, ex-goleiro da seleção chilena, teve de dar explicações, na condição de técnico interino, para mais um fracasso do time. Nenhum dirigente se manifestou. A crise no Morumbi também é política. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa, eleito há um ano por uma margem mínima dos votos, não conseguiu governar nenhum dia sem a pressão da oposição. Leia mais no Jornal da Tarde