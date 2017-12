São Paulo caminha rumo a Libertadores Falta pouco para o São Paulo chegar à Libertadores, competição que se tornou mais do que um sonho para a diretoria são-paulina, uma obsessão. Promessa de campanha do presidente Marcelo Portugal Gouvêa, a volta ao torneio continental seria uma vitória de sua gestão. Um tropeço, no entanto, significaria o fracasso e prejudicaria sua ambição de se reeleger por mais dois anos no pleito de abril. Os cálculos feitos pelos dirigentes e pela comissão técnica indicam que 5 pontos garantirão a classificação ao time, que ocupa a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 71. A equipe precisará, então, vencer dois jogos ou ganhar um e empatar outros dois nas quatro rodadas restantes. Missão nada complicada, mas também não tão óbvia ou simples como pode parecer. Um bom resultado neste domingo, às 18 horas, contra o Vitória, no Morumbi, representará um passo importantíssimo. O técnico Roberto Rojas resolveu ousar um pouco mais e confirmou a escalação de Gustavo Nery na meia, fazendo dupla com Souza na armação das jogadas. O time entrará em campo com dois zagueiros e não três como nas últimas semanas. Gustavo, que vinha atuando como líbero, foi promovido para o meio-campo depois dos quatro gols que marcou contra o Bolton, no fim de semana passado, na Inglaterra. Diego Tardelli será o único atacante e Rico ficará no banco. Luís Fabiano, suspenso, e Kleber, na seleção sub-20, ficam fora. Jean, também suspenso, dá lugar ao jovem Edcarlos, de apenas 18 anos. Se conquistar os 3 pontos neste domingo, o São Paulo poderá decidir a vaga em casa, na última rodada, contra o Flamengo, mesmo que perca os próximos dois jogos, diante da Ponte Preta, em Campinas, e contra o Internacional-RS, em Porto Alegre. "A classificação para a Libertadores será fundamental para nosso projeto de internacionalização", diz João Paulo de Jesus Lopes, diretor de Planejamento.