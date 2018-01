São Paulo: campanha pró-Oswaldo Jogador de futebol é muito mais inteligente do que a maioria das pessoas pensa. Um exemplo está no São Paulo. Oswaldo de Oliveira não tem apoio da diretoria - no importante treinamento de ontem, por exemplo, nenhum dirigente se dignou a ir ao Centro de Treinamento - e pode ser demitido em caso de derrota para o Santos, sábado, na Vila Belmiro. Percebendo o clima, os atletas resolveram se antecipar. Firmaram um pacto, ficam dando entrevista em favor da permanência do técnico e juram fazer de tudo para que ele continue. Leia mais no Jornal da Tarde