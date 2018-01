São Paulo: cautela máxima em Belém Humildade e cautela não fazem mal a ninguém numa partida de futebol. Ainda mais se o adversário vier motivado após vitória sobre o Boca Juniors em La Bombonera. Assim, defender-se não é demérito, e sim, virtude. Com tamanha precaução, o São Paulo encara o Paysandu neste domingo, às 18 horas, no caldeirão do Mangueirão, em Belém. E quem dá a receita de como encarar o "Papão da Curuzu" são os próprios atletas do São Paulo, que consideram um empate grande negócio. "O importante é somar pontos, nem que seja apenas um", ressalta Jorginho Paulista, de volta aos campos após 5 meses recuperando-se de fratura no tornozelo esquerdo. Como? "Administrando a posse de bola, cadenciando o jogo e não precipitando no passe, dando chutão. Temos de ser humildes, neste Brasileiro não há equipes pequenas. Veja o Palmeiras, levou de 7 a 2 do Vitória. Quem esperava isso?" "Não podemos querer atacar o rival em sua casa, eles têm qualidades e estão empolgados por causa da Libertadores. Temos de jogar com cautela, deixá-los vir para cima e aproveitar os possíveis erros nos contra-ataques", afirmou o volante Júlio Baptista. Para o zagueiro Jean, a fórmula que o Paysandu usou para superar o Boca Juniors, mesmo com um jogador a menos - forte marcação e rápidos contra-ataques -, é a que o São Paulo deve fazer, já que no Mangueirão os torcedores do time oponente devem pressionar sua equipe para buscar a vitória a todo custo. "Temos de ter cuidado e fazê-los provar do próprio veneno." O técnico Oswaldo de Oliveira lembra da campanha do rival nas últimas competições e alerta seus jogadores. "Eles vêm de bela trajetória vitoriosa, no Norte (Copa do Norte), Copa dos Campeões e agora motivados pelo 1 a 0 no Boca Juniors. Temos de entrar atentos." Mas, acha que o time deve manter a postura dos outros jogos, a de atacar, sufocar os rivais. "Se quisermos cadenciar o jogo, somos atropelados." Mas pode, com a contusão de Souza, também usar da cautela e entrar com três volantes. Carlos Alberto substituiria Souza. O jovem meia Ailton corre por fora.