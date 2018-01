São Paulo cede e põe LG na camisa Sob pena de multa, o São Paulo resolveu ceder a decisão judicial - e a pressão dos coreanos - e recolocou na camisa da equipe a estampa da LG Eletronics, que conseguiu liminar na Justiça que lhe garante a renovação do contrato de patrocínio. O time de juniores, que venceu o Fluminense-PI por 6 a 0, pela Copa São Paulo, entrou em campo com o uniforme utilizado no ano passado, ou seja, com a presença da marca da empresa sul-coreana. Na estréia do torneio, no domingo, a camisa tricolor não tinha patrocínio. Os advogados, porém, acharam melhor reconsiderar a decisão, pois a agremiação poderia sofrer punição. "A decisão judicial prevê a renovação do contrato com a LG até que se tenha uma outra resolução posterior", comentou José Carlos Ferreira Alves. Portanto, de acordo com o advogado, mesmo sem ter assinado novo contrato com os coreanos, parceiros desde 2001, o clube tem de agir como se estivesse sendo patrocinado pela LG e, dessa forma, utilizando a marca na camisa. "Existe uma cláusula no contrato que prevê multa caso a equipe não tenha o nome da empresa na camisa." A medida de precaução garantirá, também, o recebimento do valor integral no caso de um novo acordo de patrocínio, que teria desconto no mês de janeiro. O São Paulo não desistiu, no entanto, de tentar cassar a liminar favorável ao grupo de eletroeletrônicos. A idéia, ainda, é fechar com a alemã Siemens. Mas, se o imbróglio judicial não tiver um fim em breve, a diretoria vai ceder e acertar mesmo com a LG. A confusão dos patrocinadores se arrasta desde o fim do ano, quando o presidente Marcelo Portugal Gouvêa anunciou acordo com a Siemens. Os coreanos não aceitaram e foram à Justiça, pois tinham prioridade na renovação, conforme cláusula contratual. O elenco se reapresenta segunda-feira e pode sofrer o desfalque do zagueiro Jean, que recebeu proposta do Saturn, da Rússia.