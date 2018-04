São Paulo cede Luiz Eduardo e João Filipe ao Náutico

SÃO PAULO - A diretoria do São Paulo acertou nesta quarta-feira o empréstimo de mais dois jogadores que foram afastados do elenco após a eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores. Os zagueiros Luiz Eduardo e João Filipe foram cedidos até o final deste ano ao Náutico e vão disputar o Campeonato Brasileiro pelo clube pernambucano.

Os dois zagueiros não vinham sendo aproveitados pelo técnico Ney Franco no São Paulo. No total, João Filipe disputou 46 partidas pelo clube do Morumbi, enquanto Luiz Eduardo participou de 18 jogos. No Náutico, eles serão dirigidos pelo técnico Silas, que teve passagem de sucesso pelo São Paulo como jogador.

"Existe um relacionamento muito bom com o Náutico e toda sua diretoria. Além disso, temos um grande apresso pelo Silas, que foi nosso jogador e fez história no clube. Lá, o Luiz Eduardo e João Filipe terão espaço e oportunidade para atuar e demonstrar seu futebol", disse o diretor de futebol do São Paulo, Adalberto Baptista.

Antes de ceder Luiz Eduardo e João Filipe ao Náutico, o clube já havia emprestado outros jogadores. O meia argentino Cañete foi para a Portuguesa, enquanto o lateral-esquerdo Henrique Miranda se transferiu para o Figueirense.