São Paulo chega a acordo com o Flu e anuncia retorno do meia Cícero

O São Paulo confirmou nesta quinta-feira o retorno do meia Cícero, que defendeu o clube entre 2011 e 2012. Pela negociação, o jogador chega ao Morumbi sem custos e o Fluminense paga uma parte do salário do atleta.

A negociação agradou os dois clubes. O São Paulo viu uma boa oportunidade de reforçar o time sem ter de fazer um alto investimento. Além disso, a contratação do jogador, de 32 anos, passou pelo crivo do técnico Rogério Ceni, que jogou com Cícero.

Já o Fluminense encarou a transferência como corte de custos. O clube carioca tinha por objetivo diminuir a folha salarial. Cícero foi negociado porque tinha um dos maiores salários da equipe, cerca de R$ 400 mil.

Cícero ficará no São Paulo por duas temporadas e durante esse período o Fluminense pagará 30% do salário do jogador.

Na sua primeira passagem pelo São Paulo, Cícero disputou 89 jogos, marcou 16 gols e ajudou o time a conquistar a Copa Sul-Americana. A reestreia do meia pelo time do Morumbi será na Florida Cup, torneio de pré-temporada que será disputado nos Estados Unidos.

Cícero é o quarto reforço do São Paulo para a próxima temporada. O clube já tinha acertado com o goleiro Sidão (ex-Botafogo) e com os atacantes Wellington Nem (ex-Shakhtar Donetsk) e Neilton (ex-Botafogo e Cruzeiro).