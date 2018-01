São Paulo chega à sexta vitória seguida A retranca do lanterna Paysandu não foi páreo para o São Paulo. Com seriedade e boas atuações do meia Danilo ? autor de dois gols ? e do centraovante Christian ? que balançou as redes quatro vezes nos últimos quatro jogos ?, a equipe do técnico Paulo Autuori goleou o rival por 4 a 1, neste sábado, no Morumbi, e conquistou a sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ? um recorde na edição deste ano. Com a boa vitória em casa, o São Paulo chegou aos 40 pontos e entrou na briga pelas primeiras colocações do Brasileiro. Já o Paysandu, com 23, segue na lanterna do campeonato. Em sete minutos de jogo, o São Paulo criou duas ótimas chances de gols ? num chute de Júnior e numa cabeçada de Lugano ? e não demorou muito para abrir o placar. Aos 11, Mineiro lançou Christian, que deixou a bola para Danilo. O meia invadiu a área e, mesmo caindo, conseguiu chutar por cima de Alexandre Fávaro: 1 a 0. O gol deu tranqüilidade ao time de Paulo Autuori, que acertadamente passou a tocar a bola e não tentou decidir o jogo de qualquer jeito ? até porque, estava difícil encontrar espaços na fechada defesa paraense. Robson, o único jogador do Paysandu que poderia levar algum perigo ao time da casa, só teve uma chance de gol nos primeiros 45 minutos: aos 12, ganhou de Júnior, no cruzamento, mas cabeceou para fora. No mais, o artilheiro do Brasileiro sumiu na marcação adversária. Se Robson parou, Christian fez uma de suas melhores partidas com a camisa do São Paulo. Além de se movimentar bastante e jogar por dois ? Diego Tardelli estava em tarde apagada, tanto que foi substituído por Leandro Bonfim ?, o centroavante estava esperto. Aos 7 minutos do segundo tempo, não perdoou a falha de Cléber, que recuou mal a bola, ganhou a jogada e tocou por cima do goleiro para marcar o segundo gol são-paulino. Só depois disso, já com desvantagem de 2 a 0, é que o Paysandu tentou ir para o ataque. Mas, diante da falta de criatividade do seu meio-campo, ficou claro que os visitantes não teriam chance de reação. E nem tempo para se organizar, pois aos 15 minutos, Cicinho cobrou escanteio, Lugano subiu de cabeça e acertou o canto de Alexandre: São Paulo 3 a 0. O Paysandu só conseguiu diminuir a seis minutos do fim, numa jogada individual de Balão. O atacante invadiu a área, ganhou de Hernanes e Edcarlos, bateu forte e descontou. Mas, já nos acréscimos, Danilo deu o toque final à goleada: pegou o rebote da defesa e, bem ao seu estilo, ajeitou e chutou forte, sem defesa para Alexandre.