São Paulo chegará em forma no Japão O elenco do São Paulo chegará ao Japão, em dezembro, em excelentes condições físicas para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, de 11 a 18 de dezembro. Hoje, os titulares fizeram testes de esforço físico e o resultado foi acima do esperado. ?Todos estão em ótimas condições e muitos, num estado melhor do que apresentavam antes da folga?, afirmou Carlinhos Neves, preparador físico. ?Isso prova que a decisão de pouparmos os atletas de alguns jogos está sendo acertada.? Enquanto os titulares se esforçam na preparação para o Mundial, os reservas enfrentam o Goiás, às 20h30, no Serra Dourada. O resultado da avaliação dá segurança para que a comissão técnica intensifique a carga de treinos sem o risco de lesões. ?Poderemos programar melhor os treinamentos?, contou Carlinhos, otimista quanto ao aproveitamento do atacante Grafite. ?Ele está num nível físico próximo dos demais jogadores, os primeiros treinos e testes foram bem favoráveis.? Aloísio, novo reforço, segue tratando de lesão muscular. O empresário Abílio Diniz, presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, será o chefe da delegação do São Paulo no Japão, na disputa do Mundial. ?Ele não é conselheiro, mas um são-paulino fanático, nos ajuda muito em todas as nossas conquistas?, disse o presidente Marcelo Portugal Gouvêa. Raí, que estava cotado para o cargo, tambem viajará com a delegação. O capitão do time são-paulino no Mundial Interclubes de 1992 participou do 4º Encontro de Ex-Jogadores Profissionais do São Paulo, hoje, no CT da Barra Funda, que reuniu mais de 350 ex-atletas, dirigentes e treinadores.