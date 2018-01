São Paulo cobra dívida do Inter-RS A diretoria do São Paulo avisa: se os dirigentes do Internacional querem contratar o lateral-esquerdo Gustavo Nery é bom primeiro pagar o que devem. Segundo o superintendente de futebol, Marco Aurélio Cunha, o clube gaúcho ainda deve ao São Paulo o dinheiro referente ao empréstimo do volante Alexandre e do meia Fabiano: "Se os dirigentes do Internacional pensam que é só chegar aqui e levar o Gustavo Nery, estão enganados. Primeiro, eles têm de pagar o que nos devem. Além disso, o Gustavo tem mais dois anos de contrato e ganha muito bem no São Paulo." Nos próximo dias, a diretoria são-paulina espera concluir o empréstimo do lateral-esquerdo Fabiano, do Atlético-PR. Outro assunto que preocupa a diretoria é a renovação do contrato do volante Maldonado. O vínculo do chileno termina em março, mas os dirigentes são-paulinos querem antecipar a renovação para que a negociação não atrapalhe o rendimento do volante no Campeonato Brasileiro.