São Paulo com cautela em Manaus O São Paulo interrompe momentaneamente a disputa no Campeonato Paulista para se concentrar naquela que considera a mais importante competição do primeiro semestre: a Copa do Brasil. Sempre cauteloso, o técnico Oswaldo de Oliveira refuta qualquer favoritismo para a estréia, quarta-feira, contra o São Raimundo, em Manaus. "Todo adversário é perigoso. Todo mundo vai querer ser o Brasiliense", disse o treinador, lembrando o sucesso do time do Distrito Federal no torneio do ano passado. Oswaldo de Oliveira não tem muitas informações sobre o São Raimundo (vice-campeão amazonense de 2002). O pouco que sabe encontrou em buscas na internet. Na última Copa do Brasil, o técnico dirigia o Fluminense e também não sabia muito sobre o Brasiliense, que eliminou o time carioca nas semifinais e só foi parado pelo Corinthians na decisão, ficando com o vice-campeonato. "A tática é respeitar o adversário, jogar sério todas as partidas." O São Paulo jogará com time completo na quarta-feira. Na tarde desta terça, já em Manaus, a equipe fará um treinamento no estádio Vivaldão, local da partida com o São Raimundo. Altos e baixos - Após a vitória no último sábado, contra o Santos (2 a 1), pelo Paulista, Oswaldo de Oliveira e todo o elenco ficaram do São Paulo visivelmente aliviados. O treinador afirma não se preocupar com a pressão que vem sofrendo de alguns dirigentes. Para o treinador, os "altos e baixos" de sua popularidade no clube devem continuar até mesmo após uma eventual conquista do Paulista. Sua estabilidade e uma espécie de vitória definitiva sobre os opositores só se daria, acredita, caso vença a Copa do Brasil, título inédito para o São Paulo e que ainda garante vaga na Copa Libertadores.