São Paulo começa a arrumar o time de 2016 pelo setor defensivo

Arrumar a defesa é a grande preocupação do São Paulo neste início de temporada. As goleadas sofridas para rivais no ano passado fizeram com que os dois primeiros reforços do elenco para 2016 sejam para o setor, que é uma das marcas dos trabalhos do argentino Edgardo Bauza, que graças à uma boa marcação levou o San Lorenzo ao título da Copa Libertadores.

A equipe de Buenos Aires confirmou a conquista em 2014 com apenas nove gols sofridos em 14 jogos. A solidez defensiva dos times dirigidos por Bauza chamou a atenção da diretoria são-paulina. Até o elenco admite a necessidade de corrigir o posicionamento. "O importante é nosso time jogar bem compacto, acredito que em 2015 faltou isso. Ficamos expostos lá atrás e sofremos muito. Espero que a gente possa marcar melhor", comentou o zagueiro Rodrigo Caio.

Preocupada com isso, a diretoria tratou de buscar contratações para a defesa. O lateral-esquedo Mena veio do Cruzeiro por empréstimo até o fim do ano, com prioridade na compra. O jogador de 27 anos tem como um dos pontos fortes a marcação. "Estou pronto para ajudar o treinador. Se ele quiser me colocar na defesa, vou me esforçar para marcar bastante", disse.

O outro reforço para a defesa será Diego Lugano. O experiente jogador chega com a responsabilidade de liderar a defesa, principalmente para orientar os jogadores mais jovens do elenco. O setor tem como opções atletas jovens como Lucão, de 19 anos, Lyanco, 18, além de Rodrigo Caio, 22. O uruguaio deve desembarcar no Brasil na próxima semana.