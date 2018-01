São Paulo começa a definir elenco Os jogadores do São Paulo só voltam ao trabalho no dia 2 de janeiro. Estão de férias. Mas os dirigentes do clube já trabalham pensando na temporada de 2003. Nesta semana, haverá uma reunião entre o presidente Marcelo Portugal Gouvêa e os diretores da área do futebol, para definir a reformulação do elenco. Reginaldo e Rafael serão os primeiros dispensados. Na semana que vem, o encontro será com o técnico Oswaldo de Oliveira, que indicará os reforços com os quais quer contar.