São Paulo começa a definir o elenco O São Paulo já começa a definir o grupo para a temporada 2002 e o atacante Reinaldo deve ser a contratação mais importante do Tricolor. Os dirigentes do Flamengo estariam esperando apenas a decisão da Copa Mercosul para anunciar a transferência do jogador. Como a final foi adiada, a chegada de Reinaldo ao Morumbi pode ser antecipada. O passe do atacante é, na verdade, do Paris Saint-Germain, e o interesse do São Paulo é tê-lo, por empréstimo, até a metade do ano. A transferência dos volantes Alexandre e Fabiano para o Internacional-RS também já foi definida. Ainda incerta é a situação do meia Lúcio Flávio, do Paraná. As negociações, porém, estão adiantadas e devem ser concluídas antes da reapresentação do time, dia 4 de janeiro. França deve aguardar até a semana que vem para definir sua transferência para o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Segundo o empresário do jogador, Wagner Ribeiro, o problema não é dinheiro e sim, o acerto de detalhes do contrato. O jogador talvez vá para a Alemanha somente no fim do próximo semestre. Ribeiro também confirmou que, se não houver acordo com os alemães, há a possibilidade de França jogar na Lazio ou no Olympique, de Marselha. O Tricolor ainda está atrás de Juninho Paulista. O clube e o pai do jogador, seu representante, já iniciaram contatos, mas a posição da diretoria são-paulina é cautelosa. A situação vale para o meia Adriano, que continua a negociar sua renovação. O problema é que a proposta feita pelo jogador está além do que o clube está disposto a pagar pelo meia.