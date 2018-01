São Paulo começa a vender ingressos para a Libertadores Confiantes na classificação, os torcedores são-paulinos começaram a adquirir nesta segunda-feira as entradas para o segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores, contra o Chivas, que acontecerá no dia 02 de agosto, no Estádio do Morumbi. Os ingressos de meia-entrada foram os mais procurados e algumas filas se formaram ao longo do Morumbi. Para os demais setores do estádio, o torcedor não encontrou problemas para comprar as entradas. Além do Morumbi, a diretoria do São Paulo está disponibilizando bilhetes nos estádios do Pacaembu, Canindé e no Bruno José Daniel, em Santo André. Outra opção de venda para os torcedores é o Ginásio do Ibirapuera. O elenco embarcará para o México às 21 horas desta segunda-feira para disputar a primeira partida das semifinais, que ocorrerá nesta quarta, no Estádio Jalisco. Neste ano, as equipes se enfrentaram por duas vezes na Libertadores e os mexicanos venceram ambos os confrontos por 2 a 1.