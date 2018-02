São Paulo começa corrida por bi da Libertadores Sub-20

Único clube brasileiro a vencer a Copa Libertadores Sub-20, o São Paulo começa hoje a corrida para tentar sua segunda taça. O time está no Uruguai, sede do torneio, onde estreia neste sábado no torneio contra o Quebracho, da Bolívia, às 17h30 (horário de Brasília).

Atual campeão da competição que acontece a cada dois anos, o time aposta no entrosamento do elenco vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior para superar os rivais e se manter no topo da América.

"Estamos muito felizes por representar de novo o Brasil neste torneio, sabendo da reponsabilidade que é", avalia o técnico André Jardine. "A competição já tem um nome importante a nível profissional, e está crescendo muito no Sub-20. vamos encarar com muita seriedade para trazer mais este título internacional para o Brasil."

Entre os atletas relacionados para o torneio estão Igor Gomes e Toró. Os dois devem integrar o time principal do São Paulo depois do torneio continental. O técnico Dorival Junior ainda estuda a possibilidade de acionar mais garotos. O zagueiro Walce, o lateral Liziero e o meia Helinho são nomes no radar.

Além do São Paulo, garantido no torneio por ser o atual campeão, o Brasil também será representado pelo Cruzeiro, vencedor da Supercopa Sub-20 em 2017. Os garotos do time mineiro têm estreia marcada para domingo contra o Libertad, do Paraguai.

No Grupo A, o São Paulo, além do Quebracho, enfrentará o Atlético Venezuela e Atlético Talleres, da Argentina. Já o Cruzeiro, no Grupo B, tem pela frente o River Plate do Uruguai e Deportivo Equidad, da Colômbia, além do Libertad. O torneio ainda tem um Grupo C, com o equatoriano Independente Del Valle, o peruano Sport Huancayo, o chileno Colo Colo e o uruguaio Club Nacional.

As semifinais do torneio Sub-20 têm data marcada para 21 de fevereiro, e a decisão acontece três dias depois, no Estádio Centenário.