São Paulo comemora a volta de Hernanes para o clássico

O clássico contra o Palmeiras só acontece no domingo, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo já comemora a volta do volante Hernanes, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na derrota para o Atlético Paranaense, o técnico Ricardo Gomes admitiu que o camisa 10 fez falta a sua equipe.

"Ele é um bom jogador, o meio-campo do São Paulo tem ido muito bem e ele fez falta", disse Ricardo Gomes, ainda nos vestiários da Arena da Baixada. "Ele tem um passe diferenciado, finaliza muito bem e o time fica mais forte com o Hernanes", completou.

Com Ricardo Gomes, Hernanes voltou a desenvolver um bom futebol, mas ainda distante daquele que o consagrou como melhor jogador do Brasileirão 2008. Esse foi o primeiro jogo do novo técnico sem o volante e o time sentiu. "Faltou criatividade para a bola chegar ao ataque", disse o técnico.

Contra o Palmeiras, o comandante são-paulino deverá ter todos os jogadores a sua disposição. Os pendurados Jorge Wagner e Richarlyson não tomaram cartão amarelo e devem jogar.