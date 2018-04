São Paulo comemora, após dificultar Libertadores para Grêmio

Missão dada é missão cumprida. Já campeão, o São Paulo entrou neste domingo no gramado do Morumbi com um único pensamento: vencer o Grêmio e complicar a vida dos gaúchos na disputa por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Conseguiu: 1 a 0, com gol de pênalti de Rogério Ceni, no início da segunda etapa, após bela jogada de Dagoberto. Veja também Flamengo dá volta olímpica com a 'taça das bolinhas' Crônica do jogo: São Paulo 1 x 0 Grêmio A vitória são-paulina foi comemorada até por palmeirenses, que também fazem contas para chegar ao torneio sul-americano. Nas arquibancadas, o torcedor reconheceu a importância do resultado e não deixou barato: "Eliminado", repetiu. Ainda não, mas quase. Afinal, o Grêmio terá de vencer seus dois últimos jogos (contra América-RN, em Natal, e Corinthians, em Porto Alegre) de qualquer maneira e ainda torcer por um vacilo de um dos concorrentes para se garantir na Libertadores de 2008. "Vibramos por ter feito um gol. Toda vitória nós comemoramos, mas é claro que enfrentar o Grêmio em uma Libertadores é sempre difícil. Eles têm um jogo muito parecido com o nosso, de muita força, com jogadores altos, que em Libertadores fazem a diferença", admitiu o goleiro-artilheiro, que chegou ao 78.º gol na carreira - o 32.º de pênalti - e de quebra se juntou a Dagoberto e Borges como artilheiro do time no Nacional, com 7 gols. Na visão de Rogério Ceni, o futebol gaúcho sempre pode complicar a vida dos demais adversários durante a disputa do torneio. Pudera. Na edição deste ano, o Grêmio despachou o São Paulo nas oitavas-de-final. Em 2006, o Inter foi campeão da América justamente em cima do São Paulo. "Inter e Grêmio brigam diretamente pelo título da Libertadores. Não que os outros não vão brigar. É claro que Flamengo, Santos, Palmeiras também têm condições de brigar, mas a dupla Gre-Nal complica bastante em Copa Libertadores", emendou Ceni. O camisa 1 reconheceu que, indiretamente, o triunfo sobre os gaúchos favoreceu outro tradicional rival do São Paulo em Libertadores: o Palmeiras. Em 2005 e 2006, o São Paulo eliminou o time do Palestra Itália nas oitavas-de-final do torneio. Agora, deu uma mãozinha ao ‘coirmão’. "Realmente foi bom para o Palmeiras, apesar de o Flamengo ter vencido o Santos. Mas não jogamos por ninguém", destacou Ceni, demonstrando uma torcida pelo futebol paulista. "É sempre bom ver o futebol paulista em ascensão, sempre em alta. Temos a Portuguesa voltando para a Série A, o Corinthians escapando do rebaixamento e o Palmeiras e o Santos nessa briga pela Libertadores. Isso é sempre bom para o futebol do nosso Estado", completou. De acordo com os jogadores do São Paulo, a vitória sobre o Grêmio também valeu para apagar a má impressão deixada após a derrota sofrida para o Juventude (2 a 0), em Caxias do Sul, no meio da semana. "Esse foi um dos temas do Muricy na preleção. Ele nos criticou. Por isso, essa mudança de atitude foi importante", lembrou o zagueiro André Dias. "O professor falou que, mais do que os três pontos, ele queria que nós continuássemos jogando aquilo que nos coroou no Brasileiro, e que o profissionalismo pesasse nessa hora", disse o volante Richarlyson. Em relação à próxima temporada, crescem as especulações sobre possíveis transferências de jogadores do São Paulo para a Europa. Neste domingo, dois observadores do Feyenoord, da Holanda, estiveram no Morumbi interessados em um zagueiro e um volante, provavelmente Hernanes, que tem contrato com o clube paulista até fevereiro de 2011.