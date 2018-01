São Paulo comemora o tempo para treinar Uma semana só para treinar é um luxo no futebol brasileiro. Em razão dos jogos da seleção contra Paraguai e Argentina, pelas Eliminatórias, o São Paulo só voltará a campo no dia 12 de junho, contra o Paysandu, em Belém, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral Michel e o atacante Roger, recém-contratados, festejaram o recesso, pois terão mais tempo de aprimorar o entrosamento. Michel e Roger estão confirmados no time titular para enfrentar o Paysandu e muito provavelmente no duelo contra o Tigres, dia 16, em Monterrey, pela Libertadores. "Fiquei muito tempo parado e é importante para recuperar a forma", disse Michel, que não atua desde setembro e substituirá Cicinho, convocado para a seleção brasileiro. Já o atacante Roger está motivado para acabar com um pequeno jejum. "Não fiz gols nos últimos dois jogos", disse o jogador, que é o artilheiro do Brasileiro, com 5 gols, todos marcados quando ainda defendia a Ponte Preta.